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في الليلة الثامنة من عيد حانوكا.. جماعة يهودية تحتج للمطالبة بوقف الحرب على غزة

منذ 4 دقائق
تظاهرة يهودية داعمة لغزة - رويترز

تظاهرة يهودية داعمة لغزة - رويترز

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نظمت جماعة يهودية تطالب بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة احتجاجات الخميس في ثماني مدن أمريكية بالتزامن مع الليلة الثامنة من عيد حانوكا، وعطلت حركة المرور في ساعة الذروة في شوارع وجسور مزدحمة في واشنطن وفيلادلفيا.

وفي واشنطن، قالت جماعة الصوت اليهودي من أجل السلام إن حوالي 90 متظاهرا أغلقوا الجسر المؤدي إلى جادة نيويورك في الجزء الشمالي الغربي من العاصمة الأمريكية.

وقالت الشرطة إن المظاهرة أغلقت تقاطع جادة نيويورك وشارع نورث كابيتول ودعت الأفراد إلى استخدام طرق بديلة.

وقالت الجماعة على منصة إكس “في الليلة الثامنة من عيد الحانوكا، 8 مدن و8 جسور… نحن هنا، نتجمع في أنحاء البلاد بأعداد كبيرة ومتزايدة، لكي نقول كفى”.

كما خرجت مظاهرات في بوسطن وأتلانتا وشيكاغو ومينيابوليس وسياتل وبورتلاند بولاية أوريجون.

وأغلق نشطاء مناهضون للحرب حركة المرور على طريق سريع مزدحم في لوس انجليس يوم الأربعاء 13\12\2023 خلال ساعة الذروة الصباحية، بينما نظم بعض الموظفين في إدارة الرئيس جو بايدن وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار.

    المصدر :
  • رويترز

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