مجدداً.. غارات إسرائيلية تُخرج مطار حلب شمال سوريا عن الخدمة

استهدفت صواريخ إسرائيلية بعد منتصف ليل الإثنين مطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري ومعامل الدفاع قرب منطقة السفيرة بريف مدينة حلب، مما تسبب بأضرار جسيمة بمطار حلب الدولي وخروجه الخدمة.

وأعلن مصدر عسكري سوري عن مقتل جندي على الأقل وإصابة سبعة آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

كما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر أمني سوري قوله إن الغارات انطلقت من أجواء المياه الدولية المقابلة للشواطئ السورية، على اتجاه جزيرة قبرص.

مصادر سورية محلية أشارت إلى أن القصف استهدف أيضاً مواقع أخرى قرب حمص ومستودعات أسلحة لجماعات إيرانية.

يشار إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت بعد منتصف ليل الجمعة-السبت الماضي مستودع للذخيرة تابع لحزب الله، في منطقة مطار الضبعة العسكري في ريف حمص ما أدى لتدميره بشكل كامل، وتدمير شاحنات أسلحة، حيث تعرضت منطقة المطار للقصف بعدة صواريخ إسرائيلية انطلقت من طائرات إسرائيلية من الأجواء الشمالية من لبنان، وسمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن الصواريخ.

وتسبب القصف الإسرائيلي بإصابة 4 من العسكريين بجراح، وسط معلومات عن وقوع قتلى باستهداف شاحنات السلاح ومستودع الذخيرة.

وقد احصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال العام 2023، 16 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 11 منها جوية و4 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 33 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 39 من العسكريين بالإضافة لإصابة 28 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع لجيش النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله، من بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري فيها.