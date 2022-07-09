في اليابان.. استئناف حملة الانتخابات بعد يوم واحد من اغتيال شينزو آبي

تستأنف في اليابان السبت الحملة الانتخابية في اليوم الأخير من الدعاية قبل انتخابات مجلس الشيوخ حتى في الوقت الذي ما زالت فيه البلاد تترنح جراء قيام مسلح بقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بالرصاص في عمل غير عادي من أعمال العنف السياسي.

ولقي آبي، أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة، حتفه بعد أن أطلق رجل عاطل عن العمل يبلغ من العمر 41 عاما الرصاص عليه أثناء إلقاء كلمة في حملته الانتخابية في مدينة نارا صباح الجمعة في جريمة أدانتها المؤسسة السياسية بوصفها هجوما على الديمقراطية نفسها.

وتعهد الساسة بمواصلة حملتهم الانتخابية قبل انتخابات يوم الأحد والتي من المتوقع أن تسفر عن فوز الائتلاف الحاكم في اليابان في الوقت الذي سارعت فيه الشرطة لتحديد الدوافع وراء قتل آبي.

وينتمي آبي لعائلة سياسية وأصبح أصغر رئيس وزراء في اليابان بعد الحرب .

وتم نقل آبي إلى مستشفى نارا بعد إطلاق النار قبل إعلان وفاته في وقت متأخر بعد الظهر.

وشهد نبأ اغتيال شينزو آبي تنديداً دولياً، بحيث قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: “تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الصديق العزيز شينزو آبي، الذي عُرف عنه إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه اليابان.. وأسهم في تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات واليابان.. خالص التعازي إلى عائلته الكريمة والشعب الياباني الصديق”.

وأبدى رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا شعوره “بخيبة أمل شديدة من أنباء وفاة آبي ولا أستطيع وصف شعوري”.

أما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فذكر أنه شعر بالفزع والحزن الشديد لسماع خبر “الهجوم الخسيس” على رئيس وزراء اليابان السابق.

وأوضح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه “حزين جدا” لإطلاق النار على شينزو آبي، واصفا رئيس الوزراء الياباني السابق بأنه “صديق عزيز”.

وأشار إلى أن “آبي كان زعيما قاد هذا البلد بأسلوب قيادي رائع”، مؤكدا “لن نستسلم مطلقا للعنف وسنواصل الحملة الانتخابية غدا”.

وذكر المستشار الألماني أولاف شولتز أنه “يشعر بحزن شديد وذهول”، بينما شدد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول على أن قتل آبي “جريمة غير مقبولة”.

ووصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الياباني السابق بـ”الزعيم الذي يتمتع برؤية عظيمة”، مبرزا أن “اغتياله حدث صادم ومريع”.

كما قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي إنه أصيب “بصدمة شديدة” بعد وفاة آبي، مضيفا “صديقنا الياباني كان دائما لطيفا جدا مع بولندا. فليرقد بسلام”.