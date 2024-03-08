في اليوم العالمي للمرأة: 30% من شهداء غزة نساء

حصيلة الشهداء من الأطفال والنساء في غزة تتجاوز 22 ألفا

تحدث تقرير لوكالة رويترز اليوم الجمعة 8 آذار/مارس عن غياب معالم الاحتفال فيما يسمى بـ”اليوم العالمي للمرأة” داخل قطاع غزة، في ظل العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويستعرض التقرير نماذج لإجابات نساء فلسطينيات داخل القطاع تؤكد باللهجة المحلية المحكية أنهم “محرومين من الحق في إنه نعيش، في كل يوم في ستات بتموت بالقنابل الإسرائيلية”.

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن نحو 30% من شهداء غزة نساء.

ويوم المرأة العالمي في الثامن من مارس آذار عطلة رسمية في الأراضي الفلسطينية، ترتدي خلالها عائلات غزة أفضل الملابس وتتوافد على الفنادق والمطاعم للاحتفال بالأمهات والبنات والأخوات.

وبعد أن أصبح سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى ويكافحون من أجل النجاة، بات من المؤلم مجرد التفكير في مثل هذه الأمور.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن “60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة يعانين من سوء التغذية والجفاف وانعدام الرعاية الصحية المناسبة”.

وأضاف البيان أن “نحو 5000 سيدة حامل في قطاع غزة يلدن شهريا في ظروف قاسية وغير آمنة وغير صحية نتيجة القصف والتشريد”.

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن ما يقرب من تسعة آلاف من بين 30878 شخصا تأكد مقتلهم في الهجوم الإسرائيلي كانوا من النساء، ونحو 13000 آخرين من الأطفال من كلا الجنسين. ويعتقد أن عدة آلاف آخرين لقوا حتفهم تحت الأنقاض.

ومع انتشار الجوع الشديد حاليا في جميع أنحاء القطاع وعدم توفر الغذاء، فإن الأمهات والأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للخطر.

ورغم أن وقت الأزمة حتى الآن ليس طويلا بحيث يؤدي لمقتل أعداد هائلة ممن يعانون من الجوع، إلا أنها بالفعل تمثل الحالة الطارئة الأوسع انتشارا وفق أداة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي أداة تستخدمها مجموعة عمل مشترك دولية لقياس خطر المجاعات.

وأفاد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الشهر الماضي فإن لغزة بالفعل “أكبر نصيب من عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد صنفها المؤشر في أي منطقة أو بلد بعينه”.

وأشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إلى أن بيانات القتلى حتى الآن تعني أن 63 امرأة تُقتل في المتوسط ​​يوميا في غزة، ونحو 37 منهن أمهات.