في اليوم الـ 133 من العدوان.. غارات عنيفة ومعارك ضارية

من غزة (أسوشييتد برس)

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة، على شمال وجنوب قطاع غزة، مخلفة 10 شهداء في رفح.

وقالت مصادر فلسطينية، إن 10 شهداء سقطوا، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منازل وسط وشمالي رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل عائلتي جودة وزعرب في رفح، ما أسفر عن شهداء وجرحى، ودمار واسع نتيجة قصف الطائرات.

وشهدت كافة مناطق قطاع غزة قصفا عنيفا من قبل الاحتلال بالطائرات والمدفعية، ما تسبب في سقوط شهداء ومصابين.

وسجلت غارتان لطائرات الاحتلال على شمال مدينة رفح، وغارات على المنطقة الجنوبية لخانيونس، فضلا عن استهداف منطقة خربة العدس شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بسقوط شهيد و3 إصابات، جراء قصف استهدف منزلا في بلدة النصرة شمالي مدينة رفح.

كما قصفت مقاتلات للاحتلال منزلا في مخيم الشابورة في رفح، ما أسفر عن سقوط شهيدين وعدد من الإصابات، كما استهدف الاحتلال منزلا يقطنه العشرات من الفلسطينيين، قرب المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع.

وفي شمال القطاع، نفذت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفا على شرق مدينة بيت حانون.

وقالت مصادر فلسطينية، إن دوي انفجارات عنيفة سمع شمال قطاع غزة، نتيجة قصف مكثف من قبل الاحتلال.

ويذكر أن الاحتلال الإسرائيلي مازال يهدد باقتحام رفح، ويقول إنه يخطط لعملية عسكرية بشكل دقيق.

وفي خضم المعارك الضارية التي يخوضها الاحتلال مع المقاومة في اليوم الـ 133 من العدوان الإسرائيلي على غزة، سحب الاحتلال لواء المظليين 664 من خان يونس.

بينما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية في محاور خان يونس.