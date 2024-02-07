في اليوم الـ124 للعدوان.. 12 مجزرة ومئات الشهداء والمصابين

شهدت الساعات الـ 24 الماضية، ارتكاب الاحتلال، 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 107 شهداء، و 143 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، في الطرقات، ويمنع الاحتلال الوصول إليهم لانتشالهم، فضلا عن انعدام المعدات اللازمة للإنقاذ في القطاع. وفقا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان إلى 27585 شهيدا و 66978 إصابة منذ بدء العدوان، في 7 تشرين أول/أكتوبر.

ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، يواصل الاحتلال، تشديد الحصار على مجمع ناصر الطبي بخانيونس، واستهداف محيطه بالقصف وإطلاق النيران بصورة متواصلة.

ولا يزال 300 من الطواقم الطبية، و450 جريحا و10 آلاف نازح، في دائرة الاستهداف، بفعل هجوم الاحتلال، وإطلاق النار بصورة مباشرة على كل من يتحرك في محيط المستشفى وعلى أبوابه.

ويعاني المجمع من نقص حاد في أدوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية، في حين يهدد نقص الوقود بتوقف المجمع خلال 4 أيام، ما يعني تهديد حياة مئات المرضى الذين يعتمدون على الأجهزة بداخله.

كما يمنع الاحتلال حركة سيارات الإسعاف، ويستهدفها بالقصف المباشر، ما يشكل خطرا على حياة المصابين ومنع نقلهم إلى المستشفى. فضلا عن حرمان المتواجدين في المجمع من الطعام والشراب.

وسجلت الجهات الرسمية في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين، إلى 123 صحفيا، منذ بدء العدوان، مع الإعلان عن استشهاد الصحفي رزق الغرابلي، بعد استهدافه مع عائلته بالقصف في خانيونس.

وعلى صعيد المقاومة، تواصل كتائب القسام وسرايا القدس، تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة، وسجلت تنفيذ العديد من عمليات الاستهداف للآليات والجنود والطائرات المروحية، مؤكدة تحقيق خسائر وإصابات في صفوفهم.

وأشارت بيانات للقسام، إلى تدمير عدد من الجرافات العسكرية، ودبابات الميركافاه وناقلات الجنود، في كافة محاور التوغل شمال وجنوب قطاع غزة، خاصة خانيونس التي تشهد هجوما كبيرا.

وأعلنت استهداف مروحية من طراز أباتشي، بصاروخ سام 7 غرب مدينة غزة، إضافة إلى استهداف مركز لقيادة جيش الاحتلال في بقذائف الهاون غرب تل الهوا.

وقالت الكتائب إنها استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال المتحصنة في منازل بغزة، بقذائف مضادة للتحصينات مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى،

كما أعلنت استهداف ناقلتي جند في غرب غزة، وقنص ضابط وجندي للاحتلال في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة.

وأعلن جيش الاحتلال، مقتل ضابط كبير يدعى ديفيد شاكوري برتبة رائد، ويشغل منصب نائب قائد الكتيبة 601 في اللواء 401 “تصميم المسار الحديدي” فيلق الهندسة القتالية، في معركة شمال قطاع غزة.

وبمقتل شاكوري ترتفع حصيلة قتلى ضابط وجنود الاحتلال منذ عملية طوفان الأقصى، إلى 563 قتيلا، و226 من بدء العدوان البري على غزة.

ووفقا لما أقر به، فقد ارتفعت حصيلة المصابين، في صفوف قوات الاحتلال، إلى 2828، بينهم 1665 طفيفة، و734 متوسطة و429 حرجة، ولا يزال 25 جنديا يقبعون داخل المستشفيات بحالة صعبة.

وتتواصل جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في اليوم 124 على العدوان، بفعل القصف الشديد واستهداف التجمعات السكنية وحصار المستشفيات، ومنع إدخال المساعدات الأساسية اللازمة للسكان.