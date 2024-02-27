في اليوم الـ144 للعدوان.. وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة للشهداء والجرحى

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء؛ إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيدا و 172 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب البيان ذاته؛ ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وارتفاعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29878 شهيدا و70215 إصابة، بحسب وزارة الصحة في غزة في الحملة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.

يذكر أنه مع بداية اليوم الـ144 للعدوان الإسرائيلي على غزة، كشفت مصادر عن بنود الإطار الأولي لاتفاق وافقت عليه إسرائيل في باريس مؤخرا، ويتضمن إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، وعودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية.