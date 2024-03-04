في اليوم الـ150.. صحة غزة تكشف حصيلة جديدة لشهداء العدوان

أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الاثنين أن ما لا يقل عن 30534 فلسطينيا قتلوا وأصيب 71920 آخرون جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية بالقطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وبحسب بيان وزارة الصحة بغزة فإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 124 شهيدا و210 مصابين في يوم واحد.

وكثف طيران الاحتلال غاراته على رفح، في اليوم الـ150 للحرب على غزة، مخلفا شهداء وجرحى، بالتزامن مع تصعيد قواته حملتها باقتحام مناطق عدة في الضفة الغربية، بينها طولكرم وجنين ورام الله والبيرة وقلقيلية وتفجيرها منزل شهيد في نابلس.

سياسيا، وصلت وفود حركة حماس وقطر والولايات المتحدة أمس الأحد إلى القاهرة، لعقد اجتماع بين الوسطاء بغرض تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، فيما قالت إسرائيل إنها لن ترسل أي وفد إلى العاصمة المصرية إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين في غزة الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وفي مؤشر على احتدام الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهات إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن أمر بموجبها بعدم تقديم خدمات إلى عضو مجلس الحرب بيني غانتس أو مرافقته في زيارته التي بدأها أمس الأحد للولايات المتحدة للقاء مسؤولين أميركيين.