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في اليوم الـ153 للعدوان.. خسائر للاحتلال ومطالب بممرات إضافية لإدخال المساعدات

منذ 51 ثانية
مشاهد عن الدمار في غزة

مشاهد عن الدمار في غزة

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واصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازره وسط معارك ضارية مع المقاومة التي كبدته خسائر كبيرة، في اليوم الـ153 من الحرب الإسرائيلية على غزة.
حيث أعلن جيش الاحتلال مقتل رقيب من لواء الجبل وإصابة 13 جنديا، بينهم 6 في حالة خطيرة.

وتعاني مناطق شمال غزة نقصا شديدا في المواد الغذائية في ظل نفاد المخزون في الأسواق واستهداف شاحنات المساعدات. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للجزيرة إن على الدول ذات التأثير الأكبر على إسرائيل أن تمارس نفوذها لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

في التطورات السياسية، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها أبدت المرونة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق يوقف العدوان على الشعب الفلسطيني لكن الاحتلال لا يزال يتهرب من استحقاقاته، خاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار، وعودة النازحين، والانسحاب من القطاع، وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني.

وأكدت حماس أنها ستواصل التفاوض عبر من وصفتهم بالإخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني ومصالحه.

    المصدر :
  • الجزيرة

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