في اليوم الـ165 للعدوان.. حصيلة جديدة للشهداء في غزة والخارجية الفلسطينية تدين

كشفت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 19 آذار /مارس الجاري عن حصيلة جديدة للشهداء والجرحى في القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي، وبالتزامن أدانت الخارجية الفلسطينية، تدمير الاحتلال لمدينة رفح واعتبرت أنه أتى دون إعلان هربا من ردود الأفعال الدولية.

وبحسب وزارة الصحة في غزة فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 93 شهيدًا و142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وارتفعت حصيلة العدوان إلى 31819 شهيدا و73934 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي وفقا لوزارة الصحة بغزة.

وقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ165 للحرب على قطاع غزة، وتاسع أيام شهر رمضان المبارك، سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في القطاع من أبرزها رفح في الجنوب ومخيم جباليا شمالا، مما خلف عشرات الشهداء والجرحى.

ومع تزايد الضغوط والانتقادات الدولية لإسرائيل، حذرت الأمم المتحدة من أن حياة أكثر من مليون شخص من سكان القطاع في خطر. كما حذر برنامج الأغذية العالمي من شبح المجاعة.

سياسيا، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو منح وفد التفاوض تفويضا أقل بكثير مما طلبه القادة الأمنيون.

عسكريا اعترف جيش الاحتلال بإصابة 3 عسكريين في قطاع غزة خلال يوم واحد، وبذلك يرتفع عدد جرحى الاحتلال إلى 3082 ضابطا وجنديا منذ اندلاع الحرب.

وزارة الخارجية الفلسطينية: “إسرائيل” بدأت تدمير رفح دون إعلان تفاديا لردود الفعل الدولية ودون انتظار إذن من أحد.

وبدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها إن “إسرائيل” بدأت تدمير رفح دون إعلان تفاديا لردود الفعل الدولية ودون انتظار إذن من أحد.