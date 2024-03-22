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في اليوم الـ168 للعدوان.. وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة للشهداء والجرحى

منذ 37 دقيقة
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كشفت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الجمعة إن 32070 فلسطينيا استشهدوا و74298 أُصيبوا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وفي اليوم الـ168 للعدوان على غزة ومع استمرار عملية الاحتلال على مجمع الشفاء الطبي استشهد 3 فلسطينيين بسبب الحصار ومنع وصول الأدوية. فيما تقصف قوات الاحتلال محيط المجمع بشكل مستمر.

واستمرارا في مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية أظهرت صور تعمد دبابات الاحتلال دهس مدنيين فلسطينيين بعد اجلائهم من مجمع الشفاء.

في سياق متصل اعترف جيش الاحتلال أن الصور التي نشرها أمس وأنها تعود لمسؤولين في حماس اعتقلوا في مجمع السفاء غير دقيقة ووصف ما جرى بأنه خطأ بشري.

وفي الضفة الغربية استشهد فلسطيني بعد اشتباك دام عدة ساعات مع جنود الاحتلال أصيب 7 منهم بجروح حالة اثنين خطيرة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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