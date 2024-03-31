في اليوم الـ177 للعدوان.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة

كشفت وزارة الصحة غزة اليوم الأحد 31 آذار/مارس الجاري، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، في اليوم الـ177 للحرب.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32,782 شهيدا و75,298 مصابا منذ 7 أكتوبر، بحسب بيان وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد

كما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 77 شهيدا و108 مصابين خلال 24 ساعة، وفقا لذات البيان.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وواصلت استهداف المدنيين مما أسفر عن شهداء جدد.

وفي التطورات الميدانية أيضا، تدور معارك ضارية بين المقاومة والجيش الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس.

سياسيا، يتوجه وفد إسرائيلي للقاهرة لبحث صفقة تبادل محتملة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بينما رفعت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب تحسبا لتصاعد المظاهرات المطالبة بانتخابات مبكرة وباتفاق لتبادل الأسرى.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.