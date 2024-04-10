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في اليوم الـ187 من العدوان: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2024 3:22 مساءً
تشييع شهداء غزة

تشييع شهداء غزة

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كشفت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 33482 فلسطينيا وإصابة 76049 آخرين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف بيان الوزارة أن 122 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 56 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتكب الاحتلال، في اليوم الـ187 من عدوانه على غزة، مجازر جديدة بحق المدنيين، ما أدى لسقوط المزيد من الشهداء والجرحى. ومن جانبها، صعّدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عملياتها في مدينة غزة وشمال القطاع حيث قصفت تجمعات الجنود بقذائف الهاون.

وفي الشأن السياسي، تعالت الأصوات السياسية الرافضة للعدوان وتسليح إسرائيل في واشنطن وغيرها من العواصم الغربية.

وعلى صعيد المفاوضات، تترقب أوساط أميركية قرب التوصل لصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، فيما يضغط اليمين المتطرف بإسرائيل في اتجاه اجتياح رفح ومواصلة العدوان.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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