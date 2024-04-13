في اليوم الـ190 للعدوان الإسرائيلي.. ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة

كشفت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت 13 نيسان /بريل الجاري، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي، على القطاع.

وبحسب بيان وزارة الصحة في غزة، فإن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 33686 فلسطينيا وإصابة 76309 آخرين منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف بيان الوزارة أن 52 فلسطينيا قُتلوا وأصيب 95 آخرون خلال آخر 24 ساعة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.