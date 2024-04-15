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في اليوم الـ192 للعدوان.. ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في غزة

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2024 12:43 مساءً
جثامين شهداء في غزة

جثامين شهداء في غزة (رويترز)

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كشفت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى، نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبحسب بيان الصحة في غزة ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 33,797 شهيدا و76,465 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وقال وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 68 شهيدا و94 مصابا خلال 24 ساعة.

وفي اليوم الـ192 للحرب، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مواقع في قطاع غزة، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون.

من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيتم خلال أيام تجنيد لواءين احتياطيين للمهام العملياتية في قطاع غزة بناء على تقييم للوضع.

يأتي ذلك في وقت قال فيه بيان صدر من رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن الموساد يؤكد وصول “رد سلبي” من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن المنحى الذي قدمه الوسطاء.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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