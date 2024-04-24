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في اليوم الـ201.. صحة غزة تكشف حصيلة جديدة لشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي

منذ 29 دقيقة
جثامين شهداء من مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة

جثامين شهداء من مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة

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كشفت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء 24 نيسان /أبريل الجاري، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيانها أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 34.262 شهيدا و77.229 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر في القطاع راح ضحيتها 79 شهيدا و86 مصابا خلال 24 ساعة.

ويواصل الاحتلال حربه على غزة، لليوم الـ201، مخلفا شهداء وجرحى في غارات على رفح وأخرى على مناطق في شمال غزة، في حين واصل مئات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي.

يأتي ذلك في ظل استعداد قوات الاحتلال لشن عمليات في بيت لاهيا شمالي القطاع، حيث إن الجيش الإسرائيلي طالب الفلسطينيين في مربعات سكنية في بيت لاهيا بإخلائها بزعم أنها تشهد قتالا خطيرا.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش يستعد لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في وقت “قريب جدا”، مشيرة إلى أن العملية البرية هناك تتضمن إخلاء أعداد كبيرة من السكان.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

    المصدر :
  • الجزيرة

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