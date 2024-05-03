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في اليوم الـ210 من العدوان الإسرائيلي.. ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في غزة

منذ 8 دقائق
جثامين شهداء من مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة

جثامين شهداء من مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة

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كشفت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة 3 أيار/مايو الجاري، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 34622 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 77867 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر /تشرين الأول.

كما كشف البيان أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 26 شهيدا و51 مصابا خلال 24 ساعة

ويواصل جيش الاحتلال، في اليوم الـ210 من عدوانه على غزة، قصفه مناطق في القطاع، خاصة مدينتي رفح وغزة، مخلفا شهداء معظمهم من الأطفال.

وفي الضفة الغربية، تواصلت اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال في رام الله وجنين ونابلس، حيث قام الجيش الإسرائيلي باعتقال فلسطينيين ومداهمة منازل.

وسياسيا، أعلنت حكومة ترينيداد وتوباغو اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، مؤكدة أن ذلك أمر أخلاقي وعادل.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

    المصدر :
  • رويترز

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