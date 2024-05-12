في اليوم الـ219 للعدوان الإسرائيلي.. ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى، في قطاع غزة، وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، في اليوم الـ219 للعدوان الإسرائيلي.

وكشفت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 35034 فلسطينيا استشهدوا و78755 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر.

وأضاف البيان أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و114 مصابا خلال 24 ساعة

وبرزت اليوم الخلافات بين المنظومة العسكرية والأمنية والحكومة في إسرائيل، حيث اتهم جيش الاحتلال الحكومة بعدم استغلال الإنجازات العملياتية في غزة لتحقيق تقدم سياسي، في وقت أعلن مسؤول السياسات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي استقالته بسبب عدم اتخاذ الحكومة قرارات بشأن اليوم التالي للحرب.

ميدانيا أكدت كتائب القسام خوضها اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة نائب مراقب المنظومة الأمنية الإسرائيلية بمعارك بحي الزيتون أول أمس الجمعة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.