في اليوم الـ22 للحرب.. تعثر الهجوم الروسي على أوكرانيا

أكدت عدة دول غربية، اليوم الخميس، إن القوات الروسية تقصف مدنا أوكرانية وتقتل مدنيين، غير أنها لم تعد تحقق تقدما على الأرض، مع دخول الحرب التي كان متوقعا أن تكسبها موسكو في غضون أيام أسبوعها الرابع.

وقال مسؤولون محليون إن رجال الإنقاذ في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية يبحثون بين أنقاض مسرح كان يحتمي به نساء وأطفال، بعدما قصفته القوات الروسية أمس.

وقال مستشار بلدية المدينة، بيترو أندروشينكو، لرويترز عبر الهاتف: “صمد ملجأ الحماية من القنابل، ويجري حاليا رفع الحطام”، مضيفا: “يوجد ناجون، لا نعرف أعداد الضحايا حتى الآن”.

ونفت روسيا قصف المسرح، الذي أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية تجارية أن كلمة “أطفال” كُتبت أمامه قبل قصفه.

وتكبدت ماريوبول أسوأ التداعيات الإنسانية للحرب، حيث حوصر مئات الآلاف المدنيين في أقبية المباني دون طعام أو مياه أو كهرباء منذ أسابيع. وبدأت القوات الروسية السماح للبعض بالمغادرة في سيارات خاصة هذا الأسبوع، غير أنها تمنع قوافل المساعدات من الوصول إلى المدينة.

وقال حاكم مدينة تشيرنيهيف بشمال البلاد،فياتشيسلاف تشاوس ،والتي تعرضت لقصف مكثف، إن 53 مدنيا قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ولم يتسن التحقق من العدد من مصدر مستقل.

وفي العاصمة كييف، تعرض مبنى في حي دارنيتسكي لأضرار جسيمة بسبب ما قالت السلطات إنه حطام صاروخ تم إسقاطه في الساعات الأولى من الصباح.

ورغم تلميح الجانبين إلى تقدم محدود في محادثات السلام، لم يبد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أي مؤشر على التراجع.

وقال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن الولايات المتحدة أججت رهاب روسيا “المثير للاشمئزاز” في محاولة لإجبار موسكو على الركوع.