في اليوم الـ224 للعدوان.. صحة غزة تكشف حصيلة جديدة للضحايا

كشفت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، في اليوم الـ224 للحرب.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان لها أن عدد الشهداء ارتفع إلى 35303 فلسطينيين وإصابة 79261 آخرين في الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.

وأضافت وزارة الصحة بغزة بأن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 31 شهيدا و56 مصابا.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ224، وسط معارك مستمرة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ورفح جنوبه، فيما كثّف الاحتلال غاراته على جباليا منذ ساعات الفجر الأولى، تزامنا مع محاولات آلياته توسيع التوغل في المنطقة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.