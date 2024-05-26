في اليوم الـ232 من العدوان.. وزارة الصحة في غزة تعلن حصيلة جديدة للشهداء والجرحى

كشفت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الوزارة في بيانها إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر بالقطاع وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و223 مصابا خلال 24 ساعة.

وبحسب بيان وزارة الصحة بغزة فقد ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35.984 شهيدا و80.643 مصابا منذ 7 أكتوبر

وفي اليوم الـ232 من العدوان الإسرائيلي على غزة تتواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على مناطق مختلفة من القطاع، بينها مخيم جباليا وخان يونس ورفح، مما خلّف عشرات الشهداء عشرات الشهداء، بينهم أطفال.

ميدانيا، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف دبابة في مشروع بيت لاهيا وقوات متوغلة في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط برتبة مقدم خلال اشتباك في جباليا.

وكان أبو عبيدة الناطق العسكري باسم القسام قد قال مساء أمس السبت إن كتائب القسام أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى وأسرى في عملية مركّبة بمخيم جباليا شمالي القطاع.

يأتي ذلك فيما بدأت شاحنات مساعدات آتية من مصر اليوم الأحد الدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل والقطاع، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.