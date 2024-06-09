في اليوم الـ247 من العدوان.. ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى في غزة

أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر جديدة في القطاع خلال الساعات الأخيرة، ما أسفر عن استشهاد 283 شخصاً وإصابة 814 آخرين. وتشير التقارير إلى أن معظم الضحايا والمصابين وصلوا إلى المستشفيات في حالات حرجة.

وفي تحديث خاص بمجزرة النصيرات، أكدت الوزارة ارتفاع عدد الشهداء إلى 274 والمصابين إلى 698، مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض وعلى الطرقات، حيث لا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني تعمل جاهدة للوصول إلى المصابين والمحاصرين.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، فإن حصيلة الضحايا تتزايد بشكل مستمر، حيث بلغ إجمالي عدد الشهداء 37084 والمصابين 84494، وذلك في ظل تصاعد الأعمال العدوانية التي تستهدف الأبرياء والمدنيين في القطاع.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.