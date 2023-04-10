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في اليوم المئة من توليه المنصب.. لولا: الكونغرس سيوافق على الإطار المالي الجديد

منذ 8 دقائق
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

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قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الاثنين إنه واثق من أن الكونغرس سيوافق على الإطار المالي الجديد، في الوقت الذي تخط حكومته فصلا سياسيا جديدا في تاريخ البلاد.

وفي خطابه في اليوم المئة من توليه المنصب، قال لولا إنه ما زال يعتقد أن معدلات الفائدة “مرتفعة للغاية” وتعرقل النمو الاقتصادي، ولكنه متأكد من أن الكونغرس سيوافق على الإطار المالي الذي طال انتظاره.

وعلق لولا، الرئيس اليساري الذي يشغل المنصب للمرة الثالثة، على أعمال الشغب في الثامن من يناير\كانون الثاني حين اقتحم أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو مباني الحكومة في برازيليا في مسعى لإثارة انقلاب عسكري قبل أيام من تنصيب لولا.

قال الرئيس البرازيلي “لم يرد اليمين المتطرف مغادرة السلطة” وأردف “نحن نخط فصلا جديدا في تاريخ البرازيل، تفاؤلي ليس مبالغا فيه”.

وتابع لولا أن البرازيل ستنشئ قريبا محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنه لن يفوت فرصة تحويل أكبر بلد في أمريكا اللاتينية إلى قوة هيدروجينية خضراء.

    المصدر :
  • رويترز

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