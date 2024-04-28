في اليوم 205 للحرب.. وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

كشفت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة لليوم الـ205 تزامنا مع محاولات جديدة لإحياء المفاوضات بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وسط تقارير في الإعلام الإسرائيلي عن “تنازلات” من جانب تل أبيب.

وقال وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيداً و138 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

ووفقا للبيان فقد ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34,454 شهيدا و77,575 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

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