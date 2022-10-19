في بريطانيا..التضخم يرتفع لأعلى مستوى خلال 40 عاما

دفعت أكبر قفزة في أسعار الغذاء في بريطانيا منذ عام 1980 التضخم مجددا لما يفوق العشرة بالمئة الشهر الماضي ليماثل مستوى هو الأعلى في 40 عاما وصل إليه في يوليو تموز، بما يشكل ضربة جديدة للأسر التي تكافح للتأقلم مع أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 10.1 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة تبلغ عشرة بالمئة بعد ارتفاع بلغ 9.9 بالمئة في أغسطس آب.

وتراجع الجنيه الإسترليني لما دون 1.13 دولار بعد تلك البيانات وهبط في أحدث تداولات 0.2 بالمئة.

وشكلت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية أكبر محفز لارتفاع التضخم في سبتمبر أيلول إذ زادت بنسبة 14.5 بالمئة، وهي أكبر قفزة منذ أبريل نيسان 1980.