في بغداد... 3 حالات إنتحار "يوم عيد الحب"

في يوم يتميز بالحب والعالم أجمع يحتفل به, خيم الحزن على ثلاث عائلات في العراق بحيث, أفادت وسائل إعلام عراقية، يوم الاثنين، إقدام 3 نساء على الانتحار بسبب خلافات عائلية.

وبحسب وكالة “شفق نيوز” نقلاً عن مصادرها الأمنية، إن إحدى الحالات كانت “امرأة من مواليد 1977، حاولت الانتحار بحرق نفسها داخل منزلها، شرقي العاصمة بغداد، وقد أصيبت بحروق بليغة جراء محاولة الانتحار”.

وأضافت: “امرأة أخرى تولد 1977 أقدمت على الانتحار بإضرام النار في جسدها مستخدمة مادة البنزين داخل دارها أيضاً شرقي بغداد، ما أدى إلى وفاتها، وسبب الانتحار يعود إلى مشاكل عائلية ومادية”.

وتابعت وبحسب ما نُشر منذ أيام قليلة حول زيادة مسبة الإنتحار في العراق بواسطة الشال فهذا ما حل “شابة ثالثة تولد 1992 انتحرت بواسطة شنق نفسها بشال قماش داخل منزلها الواقع أيضا شرقي بغداد، بسبب خلافات بينها وبين زوجها”.







