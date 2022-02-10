في تشاد.. نجاة وزير الأمن العام من محاولة اغتيال

ذكر موقع “تشاد إنفو” الناطق بالفرنسية مساء يوم الخميس أن وزير الأمن العام والهجرة سليمان أبكر أدم، نجا من محاولة اغتيال تعرض لها من قبل أحد العسكريين.

وأفاد الموقع التشادي بأن أحد العسكريين حاول في ميدان غير بعيد عن مطار نجامينا اغتيال الوزير بإطلاق النار عليه، ولحسن الحظ لم يصبه.

وقال إن الجاني لم يتم اعتقاله حيث قام والداه بحمايته وتمكن من الفرار من رجال الشرطة.

يشار إلى أن عدة فصائل مسلحة تعارض نظام الحكم في نجامينا، أخطرها “الجبهة من أجل التناوب والوفاق” التي توجد قواتها في ليبيا قرب الحدود مع البلاد.

وقد اشتبكت هذه القوات مع الجيش النظامي في تشاد أكثر من مرة كان أبرزها عام 2008، عندما وصلت دبابات المعارضة إلى القصر الرئاسي قبل أن تتدخل القوات الفرنسية وتدحر المتمردين وتشتت قوتهم.

والمرة الثانية كانت في 2019، عندما توغلت المعارضة من الحدود الشمالية للبلاد واقتربت من العاصمة نجامينا، وهناك أيضاً تدخلت فرنسا وقصفت تلك القوات المتمردة عبر طائراتها الحربية ثلاثة أيام متتالية ودمرت كامل قواتها العسكرية، لتنقذ رئيس البلاد، آنذاك، الراحل إدريس ديبي.

ولم يتوقف الصراع من بدايته في 2008، لكنه عاد بقوة إلى الواجهة بعد مقتل الرئيس ديبي بـ11 أبريل 2021، خلال زيارته لقوات الجيش في جبهة قتال المتمردين المتمركزين في مناطق داخل وقرب الحدود التشادية مع ليبيا في شمال البلاد.