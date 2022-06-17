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في تونس.. السجن سنة لمحام معارض لسعيد

منذ 8 دقائق
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أضدرت محكمة عسكرية تونسية حكما الجمعة الواقع في 17 حزيران، بسجن المحامي سيف الدين مخلوف، وهو معارض بارز للرئيس قيس سعيد سنة وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة 5 سنوات بتهمة إهانة قاضٍ، بحسب ما قال محامٍ لـ “رويترز”.

وقضت المحكمة العسكرية في تونس استئنافيا بسجن النائب في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف عاما مع النفاذ، ولوحق المحامي المعروف بانتقاده الحاد للرئيس قيس سعيّد بتهمة “النيل من معنويات الجيش”، وفق ما أفاد محاميه.

وقال المحامي أنور أولاد علي إن مخلوف زعيم “ائتلاف الكرامة” المحافظ، مُنع أيضًا من ممارسة مهنة المحاماة لخمس سنوات.

ودين مخلوف بتهمة “النيل من معنويات الجيش” على خلفية مشادة لفظيّة مع قضاة في المحكمة العسكرية في تونس العاصمة عام 2021.
وأضاف أولاد علي “لقد فوجئنا بهذه الإدانة، وخصوصا أننا طلبنا تأجيل الجلسة للسماح بفحص وثيقة جديدة. ومن الواضح أن هذه المحاكمة سياسية بحتة”.

وأوضح المحامي أنه طعن في الحكم نيابة عن موكله.

وكان النائب السابق قد حُكم عليه ابتدائيا في شباط بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.

    المصدر :
  • رويترز

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