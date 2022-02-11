الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تونس.. هجرة مئات الأطباء سنويا

11 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 11 - فبراير - 2022 4:15 مساءً
أطباء في تونس

أطباء في تونس

A A A
طباعة المقال

كشفت عمادة الأطباء في تونس أن عدد الأطباء التونسيين المهاجرين أكبر من العدد المصرح، مشيرة إلى أن قرابة ألف طبيب غادروا البلاد في عام واحد فقط.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن كاتب عام العمادة نزار العذاري قوله، إن هجرة الأطباء التونسيين تشهد تزايدا خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه في عام 2021، هاجر أكثر من 970 طبيب تونسي للعمل في الخارج، مقابل 570 طبيب غادروا تونس للعمل في الخارج خلال سنة 2018.
موضحا أن أسباب هجرة الأطباء التونسيين لم تعد تقتصر على ضعف الإمكانيات المادية وظروف العمل المزرية بالمستشفيات، وإنما أيضا تفاقم ظاهرة الاعتداء بالعنف على الكوادر الطبية وشبه الطبية خلال أدائهم لعملهم.

وأشار إلى أن 6 % من العنف المادي المسجل في القطاع العمومي يخص قطاع الصحة، وذلك دون اعتبار العنف اللفظي الذي أصبح يسلط بصفة يومية على هذه الفئة، لافتًا إلى أن القوانين التونسية التي تسلط أشد العقوبات على الأطباء عند حصول أخطاء طبية، لا تأخذ بعين الاعتبار ضعف الإمكانيات المادية والبشرية التي ليس للأطباء دخل بها.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
    ماكرون في الجزائر.. ملفات شائكة وعلاقات متعثرة
    مفاعل زابوريجيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الأزمة مستمرة.. انقطاع الكهرباء عن آخر مفاعلين نوويين يعملان بمحطة زابوريجيا
    آثار القصف الروسي الذي أصاب قطارا في بلدة تشابلين الأوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مسؤولة أممية تعرب عن صدمتها جراء قصف محطة تشابلين وسط أوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي