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في حادثة جديدة.. عطل يصيب سفينة شحن في قناة السويس

28 - مايو - 2021
قناة السويس

قناة السويس

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تعرضت سفينة شحن لعطل أصاب أحد محركاتها خلال مرورها في قناة السويس المصرية، اليوم الجمعة حسبما نقلت وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن مصادر في قناة السويس ذكرها أن سفينة Maersk Emerald تعرضت لأعطال في المحرك قرب الإسماعيلية، خلال مرورها جنوبا، مشيرة إلى أن السفينة المعطلة قُطرت لإجراء أعمال الترميم دون أي تأثير على الملاحة عبر القناة.

وأكدت شركة Leth للتوكيلات الملاحية أن الملاحة في القناة كانت طبيعية بعد قطر السفينة.

وسبق أن أسفرت حادثة جنوح سفينة الحاويات “إيفر غيفن” الضخمة عن تعليق حركة الملاحة عبر بقناة السويس لمدة ستة أيام في مارس الماضي، ما جلب خسائر تقدر بـ916 مليون دولار.

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