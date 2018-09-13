في حادثة غير مسبوقة… قتل 5 أشخاص وانتحر والسبب عنف منزلي!

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فتح مسلح النار في بيكرزفيلد بولاية كاليفورنيا، ما أوقع 5 قتلى من بينهم زوجته قبل أن يقدم على الانتحار، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة.

وصرح اللفتنانت مارك كينغ من شرطة منطقة كيرن عن وقوع 6 قتلى هم المشتبه به و5 ضحايا، مضيفًا إنه يمكن أن يكون الحادث عمل عنف منزلي.

ووُجدت أعداد كثيفة من الشرطة في مكان الحادث وأغلق جزء من المنطقة، فيما هرعت العديد من عربات الإسعاف إلى المكان.

وذكرت الشرطة الأميركية أن مسلحًا مجهولًا قتل 5 أشخاص بالرصاص في سلسلة هجمات في جنوب كاليفورنيا قبل أن يقتل نفسه.

وقال قائد شرطة مقاطعة كيرن، دوني يانغبلاد، إن الرجل قتل زوجته ورجلًا في شركة للشحن في بيكرزفيلد في كاليفورنيا.

وأضاف أنه قتل بعد ذلك رجلًا آخر بالقرب من الشركة وشخصين آخرين في وقت لاحق في مسكن.

واستولى المسلح بعد ذلك على سيارة قبل أن يقتل نفسه عندما واجهه شرطي.

المصدر سكاي نيوز عربية