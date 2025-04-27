في حال غياب لوبان.. مرشح جديد من حزب التجمع الوطني سيترشح للرئاسة!

قال جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا لصحيفة لو باريزيان إنه يخطط لأن يكون مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة عام 2027 إذا استمر حظر زعيمة الحزب مارين لوبان من الترشح.

ومنعت لوبان (56 عاما) والتي ترشحت للرئاسة ثلاث مرات وكانت من أبرز المرشحين في الانتخابات، من الترشح لمنصب عام لمدة خمس سنوات بعد أن أدانتها المحكمة ومعها بعض أعضاء الحزب في مارس آذار بتهمة اختلاس أموال.

ونفت لوبان ارتكاب أي مخالفات وقالت إنها ستطعن على الحكم، الذي وصفته بأنه ذو دوافع سياسية ويهدف إلى عرقلة ترشحها للرئاسة.

لم يكن بارديلا (29 عاما) طرفا في القضية. وتجنب في السابق الرد على أسئلة حول ما إذا كان سيترشح لأعلى منصب عام في البلاد بدلا من لوبان.

ومع ذلك، قال لصحيفة لو باريزيان في وقت متأخر من أمس السبت “لا لبس في أن مارين لوبان هي مرشحة الحزب، ولو جرى منعها غدا، أعتقد أنني سأكون المرشح. لا أستطيع أن أكون أكثر وضوحا من ذلك”.

وأضاف “مارين بريئة، وسنواصل استخدام جميع الوسائل الممكنة… حتى إعلان براءتنا في هذه القضية”.

وبموجب القانون الفرنسي، يحق لأي مواطن الترشح للرئاسة إذا كان عمره فوق 18 عاما.

واتُهمت لوبان ومسؤولو الحزب باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي التجمع الوطني في فرنسا.