الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
في خطوة تاريخية نحو السلام.. حزب العمال الكردستاني يعلن سحب قواته من تركيا إلى العراق

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - أكتوبر - 2025 9:26 صباحًا
مقاتلون من حزب العمال الكردستاني

أعلن “حزب العمال الكردستاني” سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق، في خطوة وصفها الحزب بالتاريخية.

وقال في بيان إن سحب القوات من  تركيا “خطوة تاريخية نحو المرحلة الثانية من نداء السلام والمجتمع الديمقراطي”.

وأضاف البيان أن الحروب والصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، شكلت تهديدًا جديًا لمستقبل الكرد وتركيا، ما دفع إلى البدء بمسار جديد بدأت من تصريحات رئيس الجمهورية التركية، ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، والقائد عبد الله أوجلان. تحت عنوان السلام والمجتمع الديمقراطي.

وأشار إلى أنه وخلال الأشهر الثمانية الماضية، وكطرف كردي، “اتخذنا خطوات كبيرة وتاريخية على أساس نداء السلام والمجتمع الديمقراطي. ومن أجل خلق أرضية هادئة ومناسبة للحوار، أعلنا وقف إطلاق النار في الأول من آذار/مارس مباشرة بعد النداء”.

كما حث الحزب السلطات التركية على المضي قدما في الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام والسماح لمسلحيه بالانتقال إلى العمل السياسي الديموقراطي.

وأضاف في بيانه”يجب اعتماد قانون العفو الخاص بحزب العمال الكردستاني كأساس، وللمشاركة في السياسة الديموقراطية يجب إصدار القوانين المتعلقة بالحريات اللازمة والاندماج الديموقراطي فورا”.

وكان الحزب قد أعلن عن اتخاذ خطوة جديدة تنفيذاً لنداء زعيمه السجين عبد الله أوجلان لحل الحزب ونزع أسلحته والتوجه إلى العمل السياسي في إطار قانوني.

وأفاد موقع “روج نيوز” المعروف بقربه من “العمال الكردستاني”، بأن الحزب سيعلن، الأحد، عن “خطوة تاريخية” جديدة، استجابة لنداء أوجلان الذي أصدره في 27 فبراير (شباط) الماضي، وقرارات المؤتمر الـ12 للحزب، التي أعلنت في 12 مايو (أيار).

ويأتي الإعلان بعد أشهر من إعلان الحزب إلقاء سلاحه، وإنهاء النزاع المسلح مع أنقرة الذي دام عقوداً.

    المصدر :
  • وكالات

