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في خطوة تحفيزية.. ما هي تسعيرة تدمير معدات عسكرية روسية ؟

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 12:18 مساءً
روسيا تواصل قصف أوكرانيا

روسيا تواصل قصف أوكرانيا

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في خطوة جريئة وتحفيزية، يحاول من خلالها مسؤول أوكراني بث الحماس في صفوف المواطنين بمنطقته في مواجهة “الغزو”، في فيديو أعلن من خلاله عن “مكافأة خاصة” لكل من يُدمر معدات عسكرية لـ “العدو” أو يقتل أو يقوم بأسر أي من عناصر القوات الروسية.

وكشف رئيس بلدية تشيرنيهيف (مدينة تاريخية في شمال أوكرانيا) فلاديسلاف أتروشينكو، عبر فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الثلاثاء، عن أنه خصص “جائزة شخصية” يقدمها لمن يدمر معدات روسية، وحدد “تسعيرة” بقيمة الجائزة على حسب نوع الآلية العسكرية التي يتم تدميرها.

وقال المسؤول الأوكراني: “جائزة شخصية مني على كل حاملة أفراد مدرعة محترقة 150 ألف هريفنا (4993 دولار)، و200 ألف هريفنا (6658 دولار) لكل مركبة قتال مشاة، و250 ألف هريفنا (8322 دولار) لكل دبابة”.

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