في خطوة تصعيدية.. إيران تزيل كاميرتَي مراقبة من منشأة نووية

أعلن التلفزيون الرسمي أن إيران أزالت كاميرتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إحدى منشآتها النووية الأربعاء، في خطوة من المرجح أن تثير التوتر مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان لها: “صدرت الأوامر بفصل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية”، مضيفة: “لم تقدّر الوكالة حتى الآن تعاون إيران المكثف فقط، بل اعتبرته واجبا”.

وتابع البيان: “الكاميرات التي صدرت الأوامر بإيقاف عملها لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الشاملة الموقع في السابق”.

في السياق، أوضحت المنظمة الإيرانية أن “أكثر من 80% من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية، وستواصل عملها كما المعتاد عليه في السابق”.

وفي أحدث تقرير لها، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران نظرا لعدم وجود “ردود مرضية” حول العثور على مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.

غير أنّ طهران نصحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتجنب اتخاذ مواقف وإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى انحراف التعاون في الملف النووي عن مساره الصحيح.

وجاء التقرير الأخير في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، “بهروز كمالوندي”، أشار، من جهته، الى أن تقرير الوكالة الدولية الأخير لم يأخذ بالاعتبار التعامل البناء والتعاون الطوعي لإيران معها، والخاص بتأمين الأرضية اللازمة لوصول المفتشين الدوليين للأماكن المذكورة في التقرير.