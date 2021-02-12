في خطوة صادمة ... أميركا تتراجع عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، نيتها رفع اسم ميليشيا الحوثي اليمنية من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه سيلغي تصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية أجنبية بدءًا من 16 فبراير، لكنه أوضح أن العقوبات ستبقى على 3 من زعماء الحوثيين.

وأضاف بلينكن: “العقوبات ستبقى على 3 من زعماء الحوثيين وسنراقب عن كثب أنشطة الحوثيين ونبحث عن أهداف إضافية للعقوبات لا سيما على المسؤولين عن هجمات صاروخية على السعودية”.

وقال في بيان: “يهدف هذا الإلغاء الى ضمان عدم عرقلة سياسات الولايات المتحدة ذات الصلة لعملية إيصال المساعدات لمن يعانون أساسا مما تم وصفها بأسوأ أزمة إنسانية في العالم”.