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في ذكرى الإبادة الجماعية... ماكرون يطلب العفو من رواندا

27 - مايو - 2021
ماكرون

ماكرون

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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في كلمة ألقاها في ذكرى الإبادة الجماعية في كيغالي، حيث دُفن أكثر من 250 ألف شخص من أقلية توتسي، اليوم الخميس، إن الروانديين فقط هم من يمكنهم مسامحة فرنسا لدورها في الإبادة الجماعية في رواندا التي وقعت سنة 1994.

قال ماكرون “في هذا الطريق، فقط أولئك الذين مروا في تلك الليلة يمكنهم أن يغفروا لنا، ويقدموا لنا هدية التسامح”، موضحاً أن فرنسا لم تستمع آنذاك لمن حذرها من مذبحة وشيكة في رواندا، مضيفا أن بلاده “لم تكن مشاركة” في الإبادة الجماعية.

ووصل الرئيس الفرنسي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الرواندية كيغالي، في محاولة لرأب الصدع مع هذا البلد الإفريقي الذي يتهم فرنسا منذ عقود بالتواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية لأكثر من 800 ألف من أقلية التوتسي عام 1994.

وكانت لجنة تحقيق فرنسية قد أصدرت تقريرا في مارس الماضي يحمل باريس مسؤولية “كبرى وجسيمة” في حدوث هذه المذابح والتغاضي عن الاستعدادات التي سبقتها، لكنه برأها من التواطؤ المباشر، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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