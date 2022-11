في ذكرى "الجمعة الدامية".. آلاف الإيرانيين يحتجون في جنوب شرق البلاد

خرج آلاف الإيرانيين في جنوب شرق البلاد المضطرب (الجمعة 11-11-2022) في احتجاجات على حملة قمع نفذتها قوات الأمن في 30 سبتمبر أيلول وعرفت باسم “الجمعة الدامية” في وقت يستمر فيه حكام البلاد من رجال الدين في مقاومة اضطرابات مستمرة في أنحاء البلاد.

وقالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن قتلت بشكل غير قانوني ما لا يقل عن 66 شخصا في ذاك اليوم بإطلاق الذخيرة الحية والخرطوش والغاز المسيل للدموع على المحتجين في زاهدان عاصمة إقليم سيستان-بلوخستان. من جانبها، قالت السلطات إن المعارضين هم من أثاروا الاشتباكات.

وأظهر مقطع مصور نشره حساب (تصوير 1500)، الذي يتابعه عدد كبير من المستخدمين على تويتر، الآلاف وهم يسيرون مجددا في زاهدان، الجمعة. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة المقطع.

كما أظهر مقطع مصور آخر، يقول حساب (تصوير 1500) إنه من بلدة خاش في جنوب شرق البلاد، المحتجين وهم يحطمون ويدهسون لافتة في الشارع تحمل اسم القائد العسكري الكبير قاسم سليماني الذي تم اغتياله في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة عام 2020 في العراق. وتأجج الغضب الشعبي قبل إطلاق النار في 30 سبتمبر أيلول بسبب مزاعم باغتصاب ضابط شرطة لفتاة في سن المراهقة. وقالت السلطات إن القضية قيد التحقيق.

Nov. 11, Khash, Sistan-Baluchestan: people trampled upon and destroyed a sign naming a boulevard after Qasem Soleimani.#MahsaAmini#IranRevoIution2022pic.twitter.com/HjaBYFYv0u

