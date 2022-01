في ذكرى الطائرة الأوكرانية.. استمع لتسجيل ظريف المسرب

تحل اليوم السبت الذكرى الثانية لإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري، والتي حاولت القوات المسلحة الإيرانية على مدى الأيام الأولى التملص من مسؤوليتها والتهرب، لتعود لاحقا وتقر.

وفي حين لا تزال عائلات 176 راكبا كانوا على متنها تطالب بملاحقة المجرمين ودفع التعويض، أعاد العديد من الناشطين على مواقع التواصل التذكير بتسجيل سابق سرب لوزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، كشف فيه أن “كافة المسؤولين الإيرانيين في الأيام الأولى للمأساة كانوا يعلمون بأن صواريخ الحرس ضربتها”.

ففي التسجيل الذي نشرته وسائل إعلام محلية وعالمية عدة العام الماضي، قال ظريف بالحرف الواضح: “أسقطوا الطائرة صباح الأربعاء 8 يناير، فذهبت ظهر الجمعة لاجتماع طارئ دعا إليه مجلس الأمن القومي”.

وأضاف:” قلت لهم العالم بأجمعه يقول الآن إن الطائرة أسقطت بصواريخ.. فقولوا لي إذا كانت فعلا أسقطت بتلك الطريقة، لكي أعرف كيف يمكن حل المسألة وتدارك الأمور..”.

In @JZarif's new audio recording, he talks about the first days of #PS752 shot-down & how he asked the Supreme National Security Council Office of 🇮🇷 if the plane has been hit by missiles, so he can CURE it.#RibbentropOfIran#علاج_کن #ریبنتروپ_ایران#ماله_کش_اعظم pic.twitter.com/vbqOYHzRML

— PS752Justice (@ps752justice) April 29, 2021