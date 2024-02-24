في ذكرى الغزو الروسي لأوكرانيا.. شولتس يدعو إلى‭ ‬جعل أوروبا أقوى

قال المستشار الألماني أولاف شولتس في تصريحات بمناسبة مرور عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا إن أوروبا بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها والتأكد من قدرتها على الصمود في وجه أي هجوم عسكري من الخارج.

وأضاف شولتس في بث صوتي “الردع والاستعداد الدفاعي – أعلم أن هذه كلمات غير عادية صادرة عن مستشار ألماني. كلمات لم نستخدمها في ألمانيا منذ وقت طويل لدرجة أنها كادت أن تُنسى”.

وتابع “لكن هذه الكلمات تمثل رسالة بالغة الأهمية: يجب أن نكون مع حلفائنا أقوياء بحيث لا يجرؤ أحد على مهاجمتنا”.

وقال شولتس إن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، رفعت إنفاقها على الدفاع إلى 2 بالمئة من الناتج وستواصل تحقيق ذلك الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي في العقود المقبلة.

وتناقش ألمانيا أيضا مع حلفتيها فرنسا وبريطانيا تطوير أسلحة دقيقة قادرة على الوصول إلى مسافة بعيدة من أجل ضمان أن تظل استراتيجية الردع الخاصة بها متطورة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت بريطانيا عن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وقالت إنها تسعى إلى تقليص ترسانة موسكو من الأسلحة وكذلك والأموال التي تحتاجها للحرب بعد عامين من غزو أوكرانيا.