في ذكرى الغزو الروسي لأوكرانيا.. شويغو يتفقد قواته في الجبهة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها السبت، بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو زار منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.

ووفقا للوزارة، استمع الوزير سيرغي شويغو لتقارير من قيادة مجموعة “وسط” بالجيش الروسي، حول الوضع الحالي في المنطقة وطبيعة.

وجاء في بيان الوزارة: “خلال زيارة العمل لمنطقة العملية العسكرية الخاصة، استمع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إلى تقارير من قائد مجموعة وسط ومن كبار ضباط قيادة المجموعة حول الوضع الحالي السائد في المنطقة”.

وأشار البيان إلى أنه تم إطلاع الوزير، على أداء القوات الروسية للمهام القتالية في الاتجاه العملياتي المذكور.

وخلال حديثه مع الوزير، قال نائب قائد المنطقة العسكرية الوسطى يفغيني تسيندايكين، إن وحدات الجيش الروسي تواجه في منطقة العملية العسكرية الخاصة كامل الإمكانات الصناعية العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

من جهة ثانية وصل أربعة من الزعماء الغربيين بينهم رؤساء وزراء كندا وبلجيكا وإيطاليا إلى كييف اليوم السبت 24\2\2024 لإظهار التضامن مع أوكرانيا في الذكرى الثانية للغزو الروسي.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان إن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سافروا سويا إلى العاصمة الأوكرانية بالقطار من بولندا المجاورة.

ومن المقرر أن تستضيف ميلوني مؤتمرا عبر الفيديو في وقت لاحق اليوم السبت 24\2\2024 من كييف يشارك فيه قادة مجموعة الدول السبع الكبرى وكذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وجهت له دعوة للانضمام إلى النقاش.