في رحلة البحث عن مصادر الطاقة.. ألمانيا تحطّ في قطر

أعلن مسؤول الماني، الأحد، ان قطر وألمانيا توصّلا الى شراكة في مجال الطاقة طويلة المدى، وفق ما أفادت رويترز. فيما يبحث أكبر اقتصاد في أوروبا عن طرق تجعله أقل اعتمادا على مصادر الطاقة الروسية.

روسيا هي اكبر مصدر للغاز الى المانيا، وقد أعلن وزير الاقتصاد الالماني “روبرت هابك” مبادرات متعددة لتقليل اعتماد بلاده على روسيا منذ غزو جارتها أوكرانيا.

في السياق، استقبل امير قطر الشيخ تميم بن حمد آلةثاني وزير الاقتصاد الألماني الأحد، حيث تناقش الطرفان في العلاقات المشتركة لا سيما في قطاع الطاقة.

وأكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد في برلين ان اتفاقا بين البلدين قد حُسم في هذا المجال، لافتا الى ان الشركات التي زارت قطر برفقة الوزير، ستدخل في مفاوضات لانجاز العقد مع الجانب القطري.

الى ذلك، التقى “هابك” وزير الطاقة القطري ” سعد الكعبي” في الدوحة،حيث تباحثا في العلاقات في مجال الطاقة والتعاون بين المانيا و قطر، أحدى اكبر مصدّري الغاز الطبيعي في العالم كما بحثا في طرق تعزيز هذه العلاقات،وفق ما صرّح وزير الطاقة القطري.

وكانت رويترز قد أعلنت سابقا أن آلاف الألمان قد يدعمون اقتراح “يوم بلا سيارات” في الأسبوع، من أجل تخفيض الاعتماد على واردات النفط والغاز الروسية، وفق استطلاع نظّم الجمعة، فيما الأسعار الحارقة للنفط والمازوت تعتصر المنازل والمؤسسات الحكومية.

وقد اظهر الاستطلاع الذي نظمه “ويلت”، ان حوالي ٤٧ بالمئة يؤيدون ان يتخلى الالمان عن قيادة سياراتهم يوم الأحد من كل أسبوع، بهدف المساعدة في تقليل الواردات النفطية من روسيا، بعدما تُرك الكثير من الالمان يشعرون بالذنب أن قيادتهم للسيارات تغذّي حكومة فلاديمير بوتن بالموارد المالية.في حين عارض ٤٦ بالمئة الفكرة.

في السياق نفسه، أعلن وزير المال “كريستيان ليندنر” عزمه اقرار حسم موقت على البترول والديزل ما سيكلّف الدولة ٦.٦ بليون يورو في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقد لاقى اقتراح وزير المال معارضة الناشطين البيئيين الذين يعارضون دعم الحكومة لواردات الوقود الأحفوري.