في رسالة لـ"بايدن".. مطالبات لاتخاذ إجراءات ضد منتهكي حقوق الإنسان بإيران

تزداد المخاوف من ارتفاع معدلات انتهاك حقوق الانسان في إيران، بعد فوز المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وحث المعارضون البارزون المقيمون في إيران إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على بذل المزيد من الجهد لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين على انتهاكاتهم الحقوقية واسعة النطاق، وفقا لموقع “صوت أميركا”.

ووجه السجينان السياسيان الإيرانيان السابقان، عباس وحيديان شاهرودي ومحمد نقباخت، المناشدات عبر رسائل فيديو من إيران إلى مؤتمر في نادي الصحافة الوطني بواشنطن يوم الأربعاء، نظمه موقع أخبار الشتات الإيراني AVA Today.

وقال شاهرودي: “أنا شخصياً أعتقد أن الرئيس جو بايدن يتفهم معاناتنا ومخاوفنا”. وأضاف: “المعارضة الإيرانية تطلب منك عدم توفير الموارد المالية التي تجعل البقاء الاقتصادي للقيادة الإيرانية ممكنًا. نطلب أيضًا أن تلاحق مسؤولي النظام الذين ينتهكون حقوق الإنسان من خلال منعهم وعائلاتهم من العمل والازدهار في الدول الغربية”.

ودعا نقباخت، الذي تحدث من أصفهان، إدارة بايدن إلى وضع قضايا حقوق الإنسان على رأس أي مفاوضات مع إيران. وقال “استخدام حقوق الإنسان للضغط على النظام سيؤدي إلى نتائج لأنهم غير قادرين على قمع الأمة بأكملها”.

وتابع: “إذا تجاهلت حقوق الإنسان أو قللت من أهميتها، فسيعاني الشعب الإيراني من خسائر لا يمكن تعويضها ويفقد الثقة في الشعب الأميركي”.

وكان تقرير عن وضع حقوق الإنسان في إيران قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، قال إن سجل طهران “لا يزال مقلقًا للغاية”. وأوضح “معوقات سيادة القانون وضعف آليات العدالة والمساءلة تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وتديم انتهاكات (حقوق الإنسان) الحالية وتزيد من مخاطر الانتهاكات في المستقبل”.

ورفض سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف إسماعيل حمانه، تقرير غوتيريش ووصفه بأنه مسيّس ومتحيز ومليء بالمزاعم التي لا أساس لها.

وقال ممثلو مجموعات حقوق الشتات الإيراني إن نداءات المعارضين المقيمين في إيران للحصول على مزيد من المساعدة من إدارة بايدن لم تسفر عن إجراءات ملموسة تذكر في الدول الست أشهر منذ أن تولى بايدن منصبه في 20 يناير.

عندما سئل المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس عن رأي الولايات المتحدة في فوز إيران بمقعد في لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة، وصف إيران بأنها من بين “الدول التي لديها سجلات مقلقة للغاية”.