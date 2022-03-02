في روسيا.. اعتقال عشرات المناهضين للحرب على أوكرانيا

اعتقال عشرات المناهضين للحرب على أوكرانيا

اعتقلت السلطات الروسية مساء اليوم الأربعاء، عشرات المتظاهرين الرافضين لغزو أوكرانيا، في موسكو وسان بطرسبرغ، وفق ما أفاد فرانس برس.

وفي العاصمة الروسية، اعتقل سبعة أشخاص على الأقل قرب ساحة مجاورة للكرملين حيث أعلن تنظيمٌ، تظاهرة ضد الحرب في الساعة 16,00 بتوقيت غرينيتش، وسُجّل انتشار كثيف للشرطة قبل موعد التحرك.

وهتفت امرأة “لا للحرب” قبل أن تقتادها الشرطة، وفق مراسلة لفرانس برس.

وقال رجل (51 عاما) لفرانس برس “يؤلمني أن أرى ما يحصل (في أوكرانيا) وألا أفعل شيئا”، وذلك قبل أن تعتقله الشرطة بدوره مع نجله البالغ 17 عاما.

وفي سان بطرسبرغ (شمال غرب) تظاهر نحو مئة شخص ضد الحرب في وسط المدينة، واعتقل كثيرون منهم.

وقال الطالب أنطون كيسلوف (21 عاما) لفرانس برس “لا يمكنني أن أبقى في المنزل لانه يجب وقف هذه الحرب”.

وشجع المعارض أليكسي نافالني، الأربعاء، جميع مواطنيه وسكان بيلاروس على التظاهر يوميا ضد غزو أوكرانيا.

ويحاول الكرملين إسكات جميع الأصوات المناوئة للسلطة، من خلال قمع المظاهرات وإغلاق القنوات التي ترفض الترويج لفكرة الغزو.

والثلاثاء، أمرت السلطات إذاعة إيخو موسفكي وقناة “دوجد” بوقف البثّ، بعد اتهامهما بجملة مخالفات أبرزها ترويج “دعوات لارتكاب أفعال متطرفة وعنيفة”.

وجاءت الاتهامات بعد رفض الوسيليتن الالتزام بالخطاب الرسمي حول الحرب في أوكرانيا بوصفها “عملية عسكرية” تهدف إلى حماية روسيا من التهديدات الغربية والناطقين باللغة الروسية من إبادة.

وتستعد موسكو بشكل مواز لتشديد قبضتها القمعية، إذ يقترح مشروع قانون معاقبة كل من ينشر “أخباراً كاذبة” تتعلّق بالقوات المسلحة الروسية بالسجن لمدة 15 عاماً. ونقلت وكالة تاس عن النائب سيرغي بويارسكي أن مجلس الدوما سيدرس مشروع القانون خلال “جلسة استثنائية” يعقدها الجمعة.

وإلى جانب إذاعة إيخو موسفكي وقناة “دوجد”، حظرت هيئة الرقابة وفق كافلييه، ستة وسائل إعلام روسية على الأقل منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير.

ومساء الاربعاء، تم حظر موقع “ذي فيلدج” الاخباري باللغة الروسية من جانب الهيئة الناظمة لوسائل الاعلام.