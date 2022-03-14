في روما.. تحذير أميركي للصين من مخاطر مساعدتها لروسيا

في اجتماع هو الأول من نوعه منذ أكتوبر الماضي، انطلق اليوم الاثنين، بالعاصمة الإيطالية روما اجتماع بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيه تشي.

وأشارت وزارة الخارجية الصينية الى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بين مسؤولين رفعين من البلدين منذ أكتوبر الماضي، موضحة أنه “يأتي من أجل تبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الصينية-الأمريكية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

وأفادت الخارجية بأن القضية الرئيسية على الطاولة هي “تنفيذ التوافق الهام الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في قمتهما الافتراضية في نوفمبر الماضي”.

وكان أفاد مسؤولون أميركيون بأن سوليفان، سيؤكد، خلال الإجتماع على العقوبات الاقتصادية التي ستواجهها بكين إذا ساعدت روسيا في حربها على أوكرانيا.

وقال مسؤول من دون الخوض في التفاصيل: “إنّ سوليفان سيحذّر من العزلة التي قد تواجهها الصين على الصعيد العالمي إذا استمرت في دعم روسيا”.

ويناقش سوليفان مع كبير الدبلوماسيين في الحزب الشيوعي الصيني “الجهود الجارية للتعامل مع المنافسة بين بلدينا وتداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا على الأمن الإقليمي والدولي”، وفق ما جاء في بيان صدر عن الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إميلي هورن الأحد.