الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في زيارة تاريخية... البابا وصل إلى العراق

5 - مارس - 2021
آخر تحديث: 5 - مارس - 2021 1:21 مساءً
طائرة البابا تحط في مطار بغداد

طائرة البابا تحط في مطار بغداد

A A A
طباعة المقال

وصل البابا فرانسيس إلى العراق قادما من روما، في أول زيارة له منذ تفشي وباء كورونا، تستمر 4 أيام.

وكان في استقباله في مطار بغداد الدولي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى الكاظمي، وعدد من المسؤولين العراقيين.

وتأتي الزيارة غير المسبوقة في وقت يشهد العراق ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا تخطت السبت الخمسة آلاف في يوم واحد، وهو رقم قياسي، فيما تفرض السلطات إغلاقاً تاماً يتزامن مع الزيارة. كما تشهد البلاد توترات أمنية.

وأقلعت طائرة تابعة لشركة أليطاليا تقل البابا ومرافقيه وطاقما أمنيا ونحو 75 صحفيا من مطار ليوناردو دافنشي في روما, متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد في رحلة تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة، وذلك بحسب “الحرة”.

    المزيد من أخبار العالم

    يائير لابيد
    لابيد: حزب الله يواصل السير في طريق الإرهاب ويقوّض قدرة لبنان
    شوكت ميرضيائيف
    رئيس أوزبكستان يعلن سقوط ضحايا في الاحتجاجات
    آثار القصف الروسي على أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    قتلى وإصابات في قصف روسي على مدينة سلوفيانسك بشرق أوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    إيلي الخوند
    أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه
    ماء البحر- تعبيرية
    فقد وعيه وسقط في البحر.. إنقاذ فنان لبناني من حادث غرق