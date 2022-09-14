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في زيارة رسمية لإسرائيل.. وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى تل أبيب

منذ 33 دقيقة
الشيخ عبدالله بن زايد

الشيخ عبدالله بن زايد

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وصل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الأربعاء، إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل، بحسب وكالة “وام”.

ويرافق الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الرسمية إلى دولة إسرائيل وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى.

وتأتي الزيارة التي تستمر لعدة أيام، تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

ويبحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية.

    المصدر :
  • وكالات

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