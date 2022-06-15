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في سويسرا.. إعادة فتح المجال الجوي بعد عطل معلوماتي

منذ ساعتين
الخطوط الجوية السويسرية

الخطوط الجوية السويسرية

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أعادت السلطات السويسرية فتح المجال الجوي بعد أن توقفت الرحلات الجوية بالكامل بسبب عطل معلوماتي استمر لساعات.

وأعلنت خدمة المراقبة الجوية “سكايغايد” المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية الأربعاء  في تغريدة “تم حل المشكلة الفنية في سكايغايد ورفع إغلاق المجال الجوي في الساعة 08,30 (06,30 ت غ) أعيد فتح المجال الجوي السويسري واستؤنفت الرحلات الجوية فوق سويسرا وفي مطاري جنيف وزوريخ كذلك”.

ولم تقدم المجموعة أي تفسير لأسباب العطل مكتفية بالقول إن “إغلاق المجال الجوي سيطبق حتى إشعار آخر”.

وأكدت أنها “تأسف لهذا الحادث وعواقبه على عملائها وشركائها وركابها في مطاري جنيف وزوريخ، وتعمل جاهدة لإيجاد حل”.

وكتب مطار جنيف كوانتران الدولي أن “كل عمليات الإقلاع والهبوط في مطار جنيف توقفت حتى الساعة 11,00” (09,00 ت غ).

وقالت متحدثة باسم مطار زوريخ، المطار الرئيسي الآخر في الدولة الواقعة في جبال الألب إن المطار يبقى مفتوحا على الرغم من توقف الرحلات.

وتم تحويل معظم الرحلات الجوية الدولية المتوجهة إلى سويسرا، إلى مطار ميلانو في شمال إيطاليا.

أعلنت خدمة المراقبة الجوية “سكايغايد” المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية الأربعاء “إعادة فتح” المجال الجوي لهذه الدولة الواقعة في جبال الألب السويسري، بعد أن توقفت الرحلات الجوية بالكامل بسبب عطل معلوماتي استمر لساعات.

وأوضحت المجموعة في تغريدة “تم حل المشكلة الفنية في سكايغايد ورفع إغلاق المجال الجوي في الساعة 08,30 (06,30 ت غ) أعيد فتح المجال الجوي السويسري واستؤنفت الرحلات الجوية فوق سويسرا وفي مطاري جنيف وزوريخ كذلك”.

ولم تقدم المجموعة أي تفسير لأسباب العطل مكتفية بالقول إن “إغلاق المجال الجوي سيطبق حتى إشعار آخر”.

وأكدت أنها “تأسف لهذا الحادث وعواقبه على عملائها وشركائها وركابها في مطاري جنيف وزوريخ، وتعمل جاهدة لإيجاد حل”.

وكتب مطار جنيف كوانتران الدولي أن “كل عمليات الإقلاع والهبوط في مطار جنيف توقفت حتى الساعة 11,00” (09,00 ت غ).

وقالت متحدثة باسم مطار زوريخ، المطار الرئيسي الآخر في الدولة الواقعة في جبال الألب إن المطار يبقى مفتوحا على الرغم من توقف الرحلات.

وتم تحويل معظم الرحلات الجوية الدولية المتوجهة إلى سويسرا، إلى مطار ميلانو في شمال إيطاليا.

    المصدر :
  • الحرة

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