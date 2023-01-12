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في شباط.. أكثر من عشرة مسؤولين أوروبيّين كبار إلى أوكرانيا

منذ 38 دقيقة
علما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

علما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

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يزور أكثر من عشرة مسؤولين أوروبيين كبار كييف للقاء أعضاء في الحكومة الأوكرانية، في الثاني من شباط المقبل، عشية قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وفق ما أفادت ناطقة بإسم المفوضية الأوروبية الخميس.

إذ يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في الثالث من شباط، للبحث في الدعم المالي والعسكري في مواجهة الغزو الروسي للبلاد.

هذا وسبق للرئاسة الأوكرانية أن أعلنت أن القمة ستعقد في كييف، إلا أن المجلس الأوروبي لم يحدد مكان إنعقادها.

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