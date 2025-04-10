في صفقة رتبتها أجهزة المخابرات.. تبادل لسجينين بين روسيا وأمريكا

أطلقت روسيا اليوم الخميس سراح أمريكية روسية صدر بحقها حكم بالسجن لمدة 12 عاما لإدانتها بالخيانة بسبب تبرعها لجمعية خيرية تساعد أوكرانيا مقابل إفراج واشنطن عن متهم بتهريب إلكترونيات أمريكية حساسة للجيش الروسي.

وأكدت المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وجهاز الأمن الاتحادي الروسي تبادل السجينين في مطار أبوظبي.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام رسمية روسية كسينا كاريلينا الأمريكية الروسية وهي تخرج من البلاد.

كما أظهرت اللقطات ركوب آرثر بيتروف، الألماني الروسي الذي اعتقل في قبرص في 2023 بطلب من الولايات المتحدة لاتهامه بتصدير تكنولوجيا حساسة للإلكترونيات الدقيقة، طائرة روسية من على مدرج في أبوظبي وخضوعه لفحوص طبية.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان “تم تبادل بيتروف مع الأمريكية كسينا كاريلينا التي تحمل أيضا الجنسية الروسية وصدر بحقها حكم بالسجن 12 عاما لإدانتها بالخيانة بسبب تقديم مساعدة مالية لدولة أجنبية”.

وأضاف البيان “نعبر عن امتناننا لقيادة الإمارات على مساعدتها”.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، التي كانت أول من يورد نبأ التبادل، إن مدير المخابرات جون راتكليف أجرى محادثات في أبوظبي مع مسؤول مخابرات روسي كبير من أجل تبادل السجينين. وأكد راتكليف للصحيفة إتمام عملية التبادل.

وقال راتكليف في تصريح للصحيفة “اليوم، أعاد الرئيس (دونالد) ترامب للبلاد أمريكية كانت معتقلة زورا في روسيا… أنا فخور بعملاء سي.آي.إيه الذين عملوا بلا كلل لدعم هذا المسعى، وممتنون لحكومة الإمارات لجعلها هذا التبادل ممكنا”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن كاريلينا في طريقها للولايات المتحدة. وأكد محاميها لرويترز ذلك.

ولم يتسن التواصل مع ممثلين للبيت الأبيض ووزارة الخارجية بعد للحصول على مزيد من التعليقات على عملية التبادل.

وقالت وزارة العدل الأمريكية العام الماضي إن بيتروف شارك في مخطط لشراء إلكترونيات دقيقة من مصادر في الولايات المتحدة لصالح مصنعين يزودون الجيش الروسي بأسلحة وعتاد.

وأضافت أن بيتروف شكل شبكة معقدة لتهريب التكنولوجيا الحساسة وإيصالها لمجمع صناعي عسكري في روسيا عبر شبكة من الشركات الوهمية.